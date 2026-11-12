به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی، پیش از ظهر پنج شنبه در نشست شورای تأمین مسکن شهرستان ساوه اظهار کرد: رفع موانع قضایی پروژه مسکن خانواده‌های معظم شهدا در منطقه بام ساوه با هماهنگی مسئولان استانی و دستگاه قضایی در حال پیگیری است و مقرر شده عملیات اجرایی این پروژه متوقف نشود.

وی افزود: در صورت اثبات حقوق معارضان احتمالی در مراجع قضایی، سازمان ملی زمین و مسکن مطابق رأی صادرشده نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد کرد تا اجرای پروژه با وقفه مواجه نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در برخی اراضی شهرستان، از جمله زمین‌های دانشگاه آزاد، گفت: پیگیری‌های لازم برای طرح مجدد این موضوعات در کمیته فنی و شورای عالی شهرسازی و معماری در حال انجام است تا با ارائه مستندات و شناسایی ظرفیت‌های جایگزین، زمینه تعیین تکلیف این اراضی فراهم شود.

لنجابی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مسکن تصریح کرد: تجربه اجرای برخی پروژه‌های انبوه‌سازی نشان داده است که واگذاری ساخت به یک پیمانکار یا اتکای صرف به ساخت‌وساز دولتی نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد؛ ازاین‌رو باید روش‌هایی همچون واگذاری زمین برای ساخت توسط مردم، مشارکت با انبوه‌سازان و بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد مسکن در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه همه متقاضیان توان مالی یا امکانات فنی لازم برای ساخت مستقل مسکن را ندارند، باید زمینه حضور سازندگان توانمند و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود تا امکان خانه‌دار شدن برای گروه‌های مختلف متقاضیان فراهم باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در تشریح جزئیات برنامه سایت جدید مسکن ساوه تصریح کرد: بخشی از اراضی این مجموعه برای اجرای طرح جوانی جمعیت و حدود ۱۲۰ قطعه نیز برای خانواده‌های معظم شهدا پیش‌بینی شده است.

لنجابی تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و فراهم‌سازی تسهیلات بانکی را از الزامات اجرای موفق طرح‌های مسکن دانست و افزود: در کنار آماده‌سازی اراضی، پیگیری برای تأمین تسهیلات متقاضیان و استفاده از ظرفیت صندوق ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن نیز در حال انجام است.

وی با تأکید بر لزوم انطباق برنامه‌های مسکن با توان اقتصادی و شرایط واقعی متقاضیان اظهار کرد: هدف این است که با تنوع‌بخشی به شیوه‌های ساخت، نظارت بر اجرای پروژه‌ها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، اراضی واگذارشده به ساخت‌وساز واقعی منجر شود و از بلاتکلیفی و احتکار زمین جلوگیری شود.

وی ادامه داد:همچنین حدود ۲ هزار واحد مسکونی با رویکرد واگذاری به مردم در این سایت در نظر گرفته شده و بخشی از اراضی نیز به بلندمرتبه‌سازی و اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن اختصاص خواهد یافت.