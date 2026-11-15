به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف و شتاب‌بخشی به اجرای طرح فاضلاب فریدونکنار اظهار کرد: این پروژه از جمله طرح‌های مهم زیرساختی استان و از مطالبات چندین‌ساله مردم این شهر به شمار می‌رود که مطالعات اولیه آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شده است.

وی با بیان اینکه روند اجرایی پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است، افزود: پیمانکار طرح به روش EPC انتخاب شده و اقداماتی از جمله دیوارکشی و آماده‌سازی محل اجرای پروژه نیز آغاز شده است.

استاندار مازندران با اشاره به تأمین منابع مالی این طرح تصریح کرد: برای اجرای پروژه فاضلاب فریدونکنار ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار از محل ردیف مربوطه اختصاص یافته که از این میزان تاکنون ۱۱۴ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از پیمانکار توانمند و تسریع در روند اجرای پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به انتخاب پیمانکار و آغاز اقدامات مقدماتی، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب این شهر تا دو ماه آینده آغاز شود.

وی اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در ارتقای سطح بهداشت عمومی، حفاظت از محیط‌زیست و صیانت از منابع آبی دانست و گفت: تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت شهروندان خواهد داشت.

استاندار مازندران در پایان با تأکید بر عزم مدیریت استان برای به سرانجام رساندن پروژه‌های زیربنایی بیان کرد: پیگیری مطالبات مردم در حوزه آب و فاضلاب با جدیت دنبال می‌شود و اجازه نخواهیم داد طرح‌های مورد نیاز شهروندان بیش از این با تأخیر مواجه شوند.