به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ طرح طی ۱۸ ماه گذشته در مازندران به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: تکمیل سایر طرح‌های نیمه‌تمام نیز در دستور کار قرار دارد و روند اجرای آنها ادامه خواهد داشت.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های مازندران را موضوع پسماند عنوان کرد و افزود: این مسئله در گذشته به یکی از ابربحران‌های استان تبدیل شده بود، اما با بهره‌گیری از رویکردهای علمی و ظرفیت‌های تخصصی و تلاش مجموعه مدیریتی، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه در حال برطرف شدن است.

استاندار مازندران ادامه داد: در مرکز استان و مناطق قائمشهر، سوادکوه شمالی، جویبار و کیاکلا، ظرفیت مدیریت و پردازش روزانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن پسماند ایجاد شده که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

یونسی رستمی همچنین از اجرای طرح‌های فاضلاب شهری در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها به طور میانگین برای هر شهر حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی درباره پروژه پل شهر پل سفید نیز اظهار کرد: عملیات اجرایی این پل در دو جبهه کاری و با استفاده از توان دو پیمانکار در حال انجام است تا روند اجرای پروژه سرعت گرفته و زمان تکمیل آن کاهش یابد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین آب، از مردم بابت این وضعیت عذرخواهی کرد و گفت: مازندران به عنوان بهشت ایران نباید با کمبود آب مواجه باشد، اما امروز برخی شهرهای استان با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو هستند و باید برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید تأمین آب در نقاط مختلف مازندران خبر داد و افزود: در شرق استان اعتبارات قابل توجهی برای احداث سد و اجرای کانال‌های انتقال آب اختصاص یافته و عملیات اجرایی برخی از این پروژه‌ها در ماه‌های آینده آغاز می‌شود.

یونسی رستمی با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب در قائمشهر و بابل، بر ضرورت استفاده از ظرفیت آب‌بندان‌های استان تأکید کرد و گفت: مازندران دارای ۱۳۴ آب‌بندان با مجموع وسعت ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار است که با ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت، امکان افزایش حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی حجم ذخیره آب استان فراهم خواهد شد.