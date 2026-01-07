یونسی رستمی: پروژه ساری- تاکام باید پیش از نوروز به سرانجام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات اجرایی تعریض محور ساری–تاکام اظهار کرد: تأخیر در اجرای پروژه با توجه به تعهدات پیمانکار قابل پذیرش نیست و این طرح میبایست زودتر به مرحله بهرهبرداری میرسید.
وی با اشاره به پیامدهای این تأخیر برای شهروندان افزود: ایجاد توقفگاهها و گلوگاههای ترافیکی موجب نارضایتی مردم شده و به همین دلیل لازم میدانم از شهروندان، بهویژه مردم ساری، بابت مشکلات ایجادشده عذرخواهی کنم.
استاندار مازندران با تأکید بر تشدید نظارتها بیان کرد: مقرر شده است بازدیدهای هفتگی با حضور مسئولان ذیربط انجام شود تا روند اجرا سرعت بگیرد و پروژه در زمان تعیینشده به پایان برسد.
یونسی رستمی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در عمل به وعدهها گفت: هر تعهدی که به مردم داده میشود، با پیگیری مستمر همراه است و درباره این پروژه نیز تا تحقق کامل آن عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: بخشی از عملیات شامل اجرای رفیوژ میانی در محدوده هولار، تأمین روشنایی مسیر، آزادسازی و تملک اراضی و اجرای پل ورودی انجام شده و سایر بخشها با جدیت در حال پیگیری است.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی محور ساری–تاکام خاطرنشان کرد: این مسیر یکی از محورهای اصلی ارتباطی استان با مناطق مرکزی کشور است و چهارخطه شدن آن نقش مؤثری در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات خواهد داشت.
وی در پایان تصریح کرد: تکمیل این محور در ادامه مسیر تا دامغان، ضمن اتصال مؤثر به کریدور شمال–جنوب، موجب کوتاه شدن قابل توجه مسیرهای ورودی استان از جنوب کشور و ارتقای شاخصهای حملونقل خواهد شد.
