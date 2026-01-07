  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

یونسی رستمی: پروژه ساری- تاکام باید پیش از نوروز به سرانجام برسد

یونسی رستمی: پروژه ساری- تاکام باید پیش از نوروز به سرانجام برسد

ساری- استاندار مازندران از کندی اجرای تعریض محور ساری-تاکام انتقاد کرد و گفت: مدیریت استان با نظارت مستمر، تکمیل پروژه و رفع گره‌های ترافیکی را تا پیش از عید در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات اجرایی تعریض محور ساری–تاکام اظهار کرد: تأخیر در اجرای پروژه با توجه به تعهدات پیمانکار قابل پذیرش نیست و این طرح می‌بایست زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسید.

وی با اشاره به پیامدهای این تأخیر برای شهروندان افزود: ایجاد توقفگاه‌ها و گلوگاه‌های ترافیکی موجب نارضایتی مردم شده و به همین دلیل لازم می‌دانم از شهروندان، به‌ویژه مردم ساری، بابت مشکلات ایجادشده عذرخواهی کنم.

استاندار مازندران با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بیان کرد: مقرر شده است بازدیدهای هفتگی با حضور مسئولان ذی‌ربط انجام شود تا روند اجرا سرعت بگیرد و پروژه در زمان تعیین‌شده به پایان برسد.

یونسی رستمی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در عمل به وعده‌ها گفت: هر تعهدی که به مردم داده می‌شود، با پیگیری مستمر همراه است و درباره این پروژه نیز تا تحقق کامل آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از عملیات شامل اجرای رفیوژ میانی در محدوده هولار، تأمین روشنایی مسیر، آزادسازی و تملک اراضی و اجرای پل ورودی انجام شده و سایر بخش‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی محور ساری–تاکام خاطرنشان کرد: این مسیر یکی از محورهای اصلی ارتباطی استان با مناطق مرکزی کشور است و چهارخطه شدن آن نقش مؤثری در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: تکمیل این محور در ادامه مسیر تا دامغان، ضمن اتصال مؤثر به کریدور شمال–جنوب، موجب کوتاه شدن قابل توجه مسیرهای ورودی استان از جنوب کشور و ارتقای شاخص‌های حمل‌ونقل خواهد شد.

کد خبر 6716895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه