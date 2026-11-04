به گزارش خبرگزاری مهر، موافقت با صادرات شتر به صورت مجاز مشروط و ذرت علوفه‌ای با تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس این ابلاغیه، در خصوص اعلام ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢٤ کتاب مقررات صادرات و واردات و بازگشت به نامه ٢٢ شهریور ۱۴۰۵ در خصوص صادرات قطعی ١٢٣ نفر شتر توسط شرکت ذرب ایران، به استناد نامه ٦ آبان ١٤٠٥ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کلی، صادرات «شتر» با کد تعرفه ٠١٠٦١٣٩٠ به صورت مجاز مشروط با تایید نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه EPL گمرکی، بلامانع است.

همچنین پیرو نامه معاونت توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی، توضیحات ردیف ٩ و ١٠ فهرست پیوست بخشنامه مذکور اصلاح و صادرات «ذرت علوفه ای» با کد تعرفه ١٠٠٥٩٠١٠ و «سایر (ذرت علوفه ای)» با کد تعرفه ١٠٠٥٩٠٩٠ صرفاً با معرفی و تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه قابل انجام است.