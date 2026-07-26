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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

صادرات گوشت مرغ آزاد شد

صادرات گوشت مرغ آزاد شد

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط آزاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع موافقت با صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ و شماره ۷۴۳۲۹۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۷۲۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ به صورت مجاز مشروط مورد موافقت قرار می‌گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود.

صادرات گوشت مرغ آزاد شد

کد مطلب 6899232
سمیه رسولی

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