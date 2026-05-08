تصادف کوییک و تریلی محور سمنان- دامغان؛ ۳ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف کوییک و تریلی در کیلومتر ۱۰۵ محور سمنان به دامغان حوالی هفت صبح روز جمعه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله در پی این حادثه امدادگران پایگاه نعیم آباد عازم محل سانحه شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت شدن سه نفر در این حادثه، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آن ها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از همکاری اورژانس و آتش نشانی در این عملیات تقدیر کرد و اظهار داشت: عملیات رها سازی ۸:۳۰ پایان یافت.

درخشان از مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد و افزود: مصدوم حادثه توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: علت بروز این سانحه دلخراش توسط پلیس راه یابد اعلام شود اما خستگی و عدم توجه به جلو از مهمترین دلایل بروز این حوادث هستند که رعایت آن ها می تواند مانع این تصادفات شود.