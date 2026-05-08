  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۰

تصادف کوییک و تریلی محور سمنان- دامغان؛ ۳ نفر جان باختند

تصادف کوییک و تریلی محور سمنان- دامغان؛ ۳ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف تریلی و کوییک در کیلومتر ۱۰۵ محور سمنان به دامغان خبر داد و گفت: سه نفر در این حادثه جان باختند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف کوییک و تریلی در کیلومتر ۱۰۵ محور سمنان به دامغان حوالی هفت صبح روز جمعه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله در پی این حادثه امدادگران پایگاه نعیم آباد عازم محل سانحه شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت شدن سه نفر در این حادثه، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آن ها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از همکاری اورژانس و آتش نشانی در این عملیات تقدیر کرد و اظهار داشت: عملیات رها سازی ۸:۳۰ پایان یافت.

درخشان از مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد و افزود: مصدوم حادثه توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: علت بروز این سانحه دلخراش توسط پلیس راه یابد اعلام شود اما خستگی و عدم توجه به جلو از مهمترین دلایل بروز این حوادث هستند که رعایت آن ها می تواند مانع این تصادفات شود.

کد مطلب 6823412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها