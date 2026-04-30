تصادف کامیون و ولوو در محور دامغان - سمنان قربانی گرفت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف کامیون بنز و ولو ۱۲FH همزمان با شش صبح پنجشنبه کیلومتر ۸۹ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم های امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی از فوت یک نفر در این حادثه نیز خبر داد و در توضیحات اضافه کرد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر این فرد به مقامات انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت احمر استان سمنان از مصدومیت سهم نفر در این حادثه خبر داد و اظهار داشت: دو نفر سرپایی درمان و یک نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این حوادث پیشگیری و استراحت به موقع و سرعت مناسب را حتما مد نظر قرار دهند.