به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز سهشنبه در جمع مدیران مدارس سه مقطع تحصیلی نواحی چهارگانه اهواز، شناخت مخاطب را یکی از اصول اساسی و اجتنابناپذیر در حرفه معلمی دانست و اظهار کرد: هر فردی برای موفقیت در حرفه خود باید مخاطبش را بشناسد و این اصل در حرفه معلمی اهمیتی دوچندان دارد؛ در طراحی آموزشی نیز ارزشیابی آغازین برای شناخت وضعیت دانشآموز مورد توجه قرار میگیرد، چراکه برنامهریزی صحیح از شناخت دقیق مخاطب آغاز میشود.
وی ادامه داد: باید از خود بپرسیم دانشآموزی که قرار است اول مهر وارد مدرسه شود، آیا همان دانشآموز چند سال قبل است؟ قطعاً چنین نیست. اگر دانشآموز امروز و ویژگیهای او را نشناسیم، نمیتوانیم برای آموزش و تربیتش برنامهای متناسب و اثربخش طراحی کنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به تفاوتهای نسلی دانشآموزان افزود: دانشآموز امروز از نخستین سالهای زندگی با رسانههای دیجیتال و ابزارهای هوشمند آشنا شده و در معرض حجم گستردهی کل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به تفاوتهای نسلی دانشآموزان افزود: دانشآموز امروز از نخستین سالهای زندگی با رسانههای دیجیتال و ابزارهای هوشمند آشنا شده و در معرض حجم گستردهای از اطلاعات دیجیتال، مسائل هویتی، ضعف تمرکز، نیاز به تأیید دیگران و کاهش گفتگوهای مستقیم را از جمله چالشهای پیش روی دانشآموزان برشمرد و گفت: کاهش ارتباط و گفتگوی مؤثر یکی از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود. اگر نتوانیم با دانشآموز ارتباط واقعی برقرار کنیم، طبیعی است که اثرگذاری آموزشی و تربیتی ما نیز کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به محورهای هویت، عدالت و کیفیت در برنامههای آموزشوپرورش تصریح کرد: توجه به هویت دانشآموز از اهمیت ویژهای برخوردار است. دانشآموز امروز در معرض پیامها و الگوهای متعددی قرار دارد و مدرسه باید بتواند نقش خود را در تقویت هویت او بهدرستی ایفا کند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان تأکید کرد که نگاه به دانشآموز امروز نباید صرفاً بر چالشها متمرکز باشد و گفت: در مقابل این چالشها، با دانشآموزانی کنجکاو، خلاق و دارای سرعت بالای یادگیری روبهرو هستیم؛ توانایی استفاده از فناوری و تولید محتوا نیز از ظرفیتهای قابل توجه این نسل است و باید از این توانمندیها برای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری بهره بگیریم.
علیفر پرسشگری را یکی دیگر از ویژگیهای دانشآموز امروز دانست و افزود: این دانشآموز زیاد سؤال میکند و پاسخهای کلیشهای نمیتواند پاسخگوی پرسشهای او باشد. مدیر و معلم باید فرصت شنیدهشدن را برای دانشآموز فراهم کنند و با حوصله، آگاهی و منطق به پرسشهای او پاسخ دهند.
وی گفتگوی مؤثر را یکی از مهمترین راهبردهای پیش روی مدارس عنوان کرد و اظهار داشت: باید پای صحبت دانشآموزان بنشینیم. تعامل یعنی پیش از پاسخ دادن، بشنویم؛ پیش از قضاوت کردن، بشناسیم و پیش از هدایت کردن، شرایط دانشآموز را درک کنیم و با او همراه شویم.
علیفر تصریح کرد: این نسل نسبت به تظاهر و رفتارهای دوگانه حساس است و به همین دلیل صداقت در رفتار مدیر و معلم و ایجاد اعتماد متقابل میتواند زمینه اثرگذاری بیشتر فعالیتهای آموزشی و تربیتی را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: مدیران، معلمان و عوامل تربیتی مدارس باید همه ظرفیت خود را برای پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی به کار گیرند؛ یکی از راههای مهم در این مسیر، نزدیکشدن به دانشآموزان، شنیدن مسائل آنان و تقویت فضای گفتگو در مدرسه است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای آغاز سال تحصیلی پرداخت و گفت: مجموعه آموزشوپرورش استان در حال بسترسازی برای حضور بیش از یک میلیون دانشآموز در مدارس در مهرماه است و سال تحصیلی پیشرو با آموزش ۱۰۰ درصد حضوری آغاز خواهد شد؛ بنابراین مدیران باید با آمادگی کامل شرایط لازم را برای حضور دانشآموزان فراهم کنند.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی افزود: مانور بازگشایی مدارس در ۲۲ شهریورماه برگزار خواهد شد تا میزان آمادگی مدارس بهصورت عملی مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین روز شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان نیز تشکیل میشود تا مسائل و نیازهای باقیمانده شناسایی و پیش از آغاز سال تحصیلی برای رفع آنها اقدام شود.
علیفر همچنین بر ضرورت مراقبت از فضای آموزشی و تربیتی مدارس تأکید کرد و گفت: مدیران مدارس باید نسبت به شرایط و مسائل پیرامون مدرسه هوشیار باشند و با پیشبینی چالشها، زمینه آغاز آرام، منظم و بانشاط فعالیتهای آموزشی را فراهم کنند.
وی با اشاره به برنامههای زنگ آغاز سال تحصیلی نیز اظهار کرد: زنگ مهر امسال باید رنگ و بوی رهبر شهیدمان را داشته باشد و یاد شهدای جنگ رمضان و ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه میناب در برنامههای آغاز سال تحصیلی گرامی داشته شود.
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