به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از دستگیری سه نفر از عاملان درگیری با سلاح سرد در محله کیهانشهر خبر داد و اظهار کرد: این افراد با ایجاد درگیری و رعب و وحشت میان شهروندان، موجب نگرانی مردم شده بودند.

وی با اشاره به انتشار کلیپی از این حادثه در فضای مجازی افزود: پس از انتشار تصاویر درگیری شدید چند نفر با سلاح سرد و ایجاد نگرانی در افکار عمومی، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی کرمانشاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، موفق به شناسایی محل اختفای سه نفر از عاملان این درگیری شدند.

وی ادامه داد: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه این افراد را دستگیر کردند و آنها را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری نفر چهارم دخیل در این درگیری همچنان ادامه دارد.