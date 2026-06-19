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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

شناسایی و بازداشت ۲ متهم به قتل در دماوند طی ۵ ساعت

شناسایی و بازداشت ۲ متهم به قتل در دماوند طی ۵ ساعت

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از شناسایی و دستگیری ۲ متهم به قتل در کمتر از پنج ساعت پس از وقوع یک درگیری منجر به قتل در منطقه مهرآباد رودهن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری ۲ نفر متهم به قتل در کمتر از پنج ساعت در دماوند خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در جریان نزاع و درگیری در منطقه مهرآباد رودهن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان دماوند قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی در محل وقوع حادثه حاضر شده و شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را به طور ویژه پیگیری کردند.

ملکی گفت: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تحقیقات میدانی و جمع‌آوری مستندات لازم، موفق شدند متهمان را در کمتر از پنج ساعت شناسایی کنند.

وی ادامه داد: متهمان در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی دماوند با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در مراجع قانونی ادامه دارد.

کد مطلب 6864774

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