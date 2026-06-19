شناسایی و بازداشت ۲ متهم به قتل در دماوند طی ۵ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری ۲ نفر متهم به قتل در کمتر از پنج ساعت در دماوند خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در جریان نزاع و درگیری در منطقه مهرآباد رودهن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان دماوند قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی در محل وقوع حادثه حاضر شده و شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را به طور ویژه پیگیری کردند.

ملکی گفت: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تحقیقات میدانی و جمع‌آوری مستندات لازم، موفق شدند متهمان را در کمتر از پنج ساعت شناسایی کنند.

وی ادامه داد: متهمان در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی دماوند با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در مراجع قانونی ادامه دارد.