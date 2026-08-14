به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و قمه‌کشی در یکی از محلات شهرستان کوهدشت، دستگیری عاملان این نزاع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از اقدامات پلیسی، هویت چهار نفر از عاملان اصلی این درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه، متهمان را در مخفیگاهشان به همراه چند قبضه سلاح سرد (چاقو و قمه) دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با هشدار قاطعانه به هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است و هر فردی که با اقدامات خودسرانه سعی در سلب آسایش عمومی داشته باشد، با برخورد سخت، قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی و پلیس مواجه خواهد شد.

سرهنگ امانی، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.