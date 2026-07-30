پایان فرار ۵ اوباش در کمتر از ۶ ساعت در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان از دستگیری پنج نفر از عاملان ایجاد رعب و وحشت در محله محمدیه اسلامشهر خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری، قدرت‌نمایی با سلاح سرد و تخریب شیشه یک مغازه که موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، متهمان از محل متواری شدند و رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، در کمتر از ۶ ساعت هویت پنج متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضائی، طی عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.