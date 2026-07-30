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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

پایان فرار ۵ اوباش در کمتر از ۶ ساعت در اسلامشهر

پایان فرار ۵ اوباش در کمتر از ۶ ساعت در اسلامشهر

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از دستگیری پنج نفر از عاملان قدرت‌نمایی با سلاح سرد و تخریب یک واحد صنفی در کمتر از ۶ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان از دستگیری پنج نفر از عاملان ایجاد رعب و وحشت در محله محمدیه اسلامشهر خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری، قدرت‌نمایی با سلاح سرد و تخریب شیشه یک مغازه که موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، متهمان از محل متواری شدند و رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، در کمتر از ۶ ساعت هویت پنج متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضائی، طی عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.

کد مطلب 6903889

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