دستگیری عاملان نزاع و درگیری در مراسم عزاداری حسینی در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی با سلاح سرد حین اجرای مراسم عزاداری حسینی، موضوع دستگیری عاملان درگیری به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، تعداد ۶ نفر از عاملان اصلی درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا در ادامه بیان کرد: در بازرسی های به عمل آمده توسط ماموران انتظامی، تعداد پنج قبضه سلاح سرد از جمله قمه و چاقو به کار رفته در درگیری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مرجع قضایی، گفت: تامین امنیت شهروندان به ویژه عزاداران حسینی خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با اخلالگران نظم و امنیت برابر با قانون بدون هیچگونه مماشاتی برخورد می کند.