مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز شنبه نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران برگزار می‌شود.

وی افزود: پایگاه سیار اهدای خون از ساعت ۸ تا ۱۲ در مسجدالنبی (ص)، واقع در جنب پایانه مسافربری سنقر، پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان نیک‌اندیش برای مشارکت در این برنامه، تصریح کرد: حضور مردم در این پویش می‌تواند نقش مؤثری در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران نیازمند داشته باشد.

میرزاده خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که با مشارکت داوطلبان، امکان تداوم خدمات درمانی به بیمارانی را فراهم می‌کند که به خون و فرآورده‌های آن نیاز دارند.