به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۴ راس دام زنده از نوع گوسفند به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و نگهداری و عرضه دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی ایستگاه بازرسی شهید رجایی شهرستان بوکان احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت بار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.