  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

دستگیری قاتل در گچساران؛قتل با خوراندن مواد غذایی آلوده انجام شد

دستگیری قاتل در گچساران؛قتل با خوراندن مواد غذایی آلوده انجام شد

گچساران - فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عامل قتل یک شهروند و دو همدست وی در شهرستان گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قتل یک نفر بر اثر مصرف مواد غذایی آلوده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، رصدهای فنی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی، موفق به شناسایی عامل اصلی قتل و دو نفر از همدستان وی شدند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهمان را در عملیاتی دستگیر کردند.

سردار صالحی ادامه داد: متهم اصلی در بازجویی‌های فنی به ارتکاب قتل با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و خودروی آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 6887829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها