دستگیری قاتل در گچساران؛قتل با خوراندن مواد غذایی آلوده انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قتل یک نفر بر اثر مصرف مواد غذایی آلوده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، رصدهای فنی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی، موفق به شناسایی عامل اصلی قتل و دو نفر از همدستان وی شدند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهمان را در عملیاتی دستگیر کردند.

سردار صالحی ادامه داد: متهم اصلی در بازجویی‌های فنی به ارتکاب قتل با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و خودروی آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.