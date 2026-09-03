قاتل متواری در کمتر از ۲۴ ساعت تسلیم پلیس کهگیلویه و بویراحمد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی اظهار کرد: به محض وقوع درگیری منجر به قتل، موضوع با هماهنگیهای فوری در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، بازبینی دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته و تحقیقات میدانی، روند شناسایی و دستگیری عامل این حادثه را آغاز کردند.
وی ادامه داد: در ادامه و با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان، بزرگان و ریشسفیدان محل و رایزنی با خانواده متهم، زمینه تسلیم مسالمتآمیز قاتل فراهم شد.
سردار صالحی تصریح کرد: متهم بدون هیچگونه درگیری به کارآگاهان پلیس آگاهی تحویل داده شد و پس از انتقال به مقر انتظامی، تحت بازجوییهای فنی و تخصصی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان گفت: متهم در جریان تحقیقات انجامشده به ارتکاب قتل اقرار کرد و ابعاد مختلف این پرونده در حال بررسی است.
وی با قدردانی از همکاری معتمدان و بزرگان محلی، نقش ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از تنش و کمک به تأمین امنیت را مهم دانست.
سردار صالحی تأکید کرد: پلیس با جدیت موضوعات مرتبط با نظم و امنیت عمومی را پیگیری کرده و با مرتکبان جرایم خشن برخورد قانونی خواهد کرد.
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