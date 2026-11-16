به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوندی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستاهای شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی فرماندهی کارون قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بخش سویسه آن شهرستان پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور، طی بازرسی از محل، ۹ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.