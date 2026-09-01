دپوی سوخت قاچاق در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان هندیجان با رصد اطلاعاتی از دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستاهای آن شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان هندیجان پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور، در بازرسی از محل، ۴۹ هزار لیتر گازوئیل و ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این راستا دو دستگاه خودروی آریسان و سمند که در جابه‌جایی سوخت قاچاق فعالیت داشتند، توقیف شدند.

سردار میرفیضی اظهار کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.