۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در اندیمشک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ سید شمس اله موسوی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با قاچاق کالا، مأموران ایست و بازرسی پل زال حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروهای توقیفی، مقادیر زیادی سویشرت مردانه و همچنین انواع مکمل ورزشی شامل پروتئین وی، کراتین و قرص‌های مکمل فاقد مجوز قانونی کشف کردند .

سرهنگ موسوی بیان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را در مجموع ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و خودروها توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.