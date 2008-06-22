غزلیات حافظ در ارمنستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کتاب شامل گزینه ای از رباعیات و غزلیات حافظ شیرازی است که توسط انتشارات ایراوونک ارمنستان منتشر شده است.

در این کتاب از ترجمه های شاعران ارمنی نظیر آوتیک ایساهاکیان، سیلوا کاپوتیکیان، گئورگ امین و... استفاده شده است.

انتشارات ایراوونک چندی پیش با مساعدت رایزنی فرهنگی ایران رباعیات حکیم عمر خیام و غزلیات مولوی را به زبان ارمنی منتشر کرد.

این نشر که در صدد است بزرگان ادبیات جهان را به ارمنی زبانان معرفی کند، قصد دارد مجموعه ای از آثار 100 شاعر جهانی از جمله شاعران ایرانی را به صورت کتاب های جیبی چاپ کند.