به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری گفت: "زیارت" رویکردی معناگرایانه و دینی دارد و درخشش رجبی به نقش مردی سودجو که در پی زائران کربلا در روستاهای دوردست است، آن را به فیلمی جذاب برای مخاطبان عام تبدیل کرده است.
حجازی خاطرنشان ساخت: در این برنامه علاوه بر نمایش "زیارت"، فیلمهای "الو رضا" ساخته شهرام میراب اقدم، "نویز" بابک منیقی، "هنگامی که قوها آواز میخوانند" ساخته محمدرضا مهری، "تناوب" مهدی فردقادری و "48 ساعت برای مرخصی گروهبان" مهران مهری نیز به نمایش گذاشته میشود.
بعد از نمایش فیلمها نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان فیلمها، اجرای محمد ناصری و کارشناسی منوچهر بشیری برگزار خواهد شد. نشست نقد و بررسی "زیارت" با حضور رجبی بازیگر فیلم 17 تیرماه در سالن شماره دو سینما سپیده برپا میشود.
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