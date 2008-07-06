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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

"زیارت" با رجبی در سینما سپیده اکران می‌شود

فیلم کوتاه "زیارت" ساخته محمود غفاری دوشنبه 17 تیرماه با حضور مهران رجبی بازیگر فیلم در چهارمین برنامه سینما فردا در سینما سپیده به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری گفت: "زیارت" رویکردی معناگرایانه و دینی دارد و درخشش رجبی به نقش مردی سودجو که در پی زائران کربلا در روستاهای دوردست است، آن را به فیلمی جذاب برای مخاطبان عام تبدیل کرده است.

حجازی خاطرنشان ساخت: در این برنامه علاوه بر نمایش "زیارت"، فیلم‌های "الو رضا" ساخته شهرام میراب اقدم، "نویز" بابک منیقی، "هنگامی که قوها آواز می‌خوانند" ساخته محمدرضا مهری، "تناوب" مهدی فردقادری و "48 ساعت برای مرخصی گروهبان" مهران مهری نیز به نمایش گذاشته می‌شود.

بعد از نمایش فیلم‌ها نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان فیلم‌ها، اجرای محمد ناصری و کارشناسی منوچهر بشیری برگزار خواهد شد. نشست نقد و بررسی "زیارت" با حضور رجبی بازیگر فیلم 17 تیرماه در سالن شماره دو سینما سپیده برپا می‌شود.

کد مطلب 711694

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