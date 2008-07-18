مراسم تشییع شهدای مقاومت در بیروت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، هزاران نفر با تجمع در مجتمع سیدالشهداء علیه السلام در جنوب بیروت(ضاحیه) پیکرهای هشت شهید مقاومت را تشییع کردند.



در این مراسم، هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت : این شهدا، کسانی هستند که دشمن را شکست دادند؛ دشمنی که روز گذشته هم تحقیر شد و به امر خدا، خوار و ذلیل باقی خواهد ماند.



وی افزود : برادران این شهدا کسانی هستند که در صورت دست زدن دشمن به هر گونه حماقتی، در مقابل آن خواهند ایستاد.



پس از سخنان صفی الدین و قرائت نماز برای ارواح مطهره شهدای مقاومت، خانواده های این شهدا بر تابوتهای مزین به پرچمهای لبنان و تصاویر آنها بوسه زدند و در ادامه در خیابانهای بیروت با حضور هزاران نفر تشییع شدند.



در این مراسم، پارچه نوشته ای با این شعار حمل می شد :" اسرائیل سقوط کرد."



پیکرهای شهدا تحویل خانواده هایشان خواهد شد تا امروز جمعه و شنبه در زادگاه هایشان در جنوب لبنان به خاک سپرده شوند.



به گزارش مهر، روز چهارشنبه 16 جولای(26 تیر)در جریان تبادل اسرا که به عملیات رضوان نامگذاری شد، سمیر قنطار پس از حدود 30 سال به همراه خضر زیدان، ماهر کورانی، محمد سرور و حسین سلیمان 4 اسیر دیگر لبنانی آزاد شدند و همچنین پیکر 200 شهید از جمله شهدای لبنانی به حزب الله تحویل داده شد.در مقابل رژیم صهیونیستی،اجساد دو نظامی خود را از حزب الله تحویل گرفت.