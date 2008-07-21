  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

"مسافرخانه سعادت" رحمانیان در مرحله ساخت موسیقی

علی صمدپور مشغول ساختن موسیقی متن مجموعه تلویزیونی "مسافرخانه سعادت" به کارگردانی هنری محمد رحمانیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این مجموعه نمایشی را گروهی از نویسندگان به سرپرستی رحمانیان نوشتند و داستان آن درباره رضا سعادت مدیر یک مسافرخانه است. در مسافرخانه او اتاقی وجود دارد که رضا آن را اتاق سعادت می‌نامد و هر بار با آمدن مسافران تازه به این مسافرخانه اتفاقی جالب در این مکان می‌افتد.

مجموعه اپیزودیک "مسافرخانه سعادت" برای گروه خانواده شبکه یک به تهیه‌کنندگی شهاب‌الدین حجازی تولید می‌شود و علی عمرانی، هومن برق‌نورد، آشا محرابی، پرستو گلستانی، خسرو احمدی، افشین هاشمی، اشکان خطیبی، فروغ قجاملکی و رزیتا شیخ‌علیزاده در آن به ایفای نقش پرداختند. هم اکنون سیاوش کردجان مشغول صداگذاری است و صمدپور موسیقی متن را می‌سازد.

از عوامل مجموعه می‌توان به اسدالله ایمن کارگردان تلویزیونی، جواد حمیدی صفا مدیر نورپردازی، محسن شاه‌ابراهیمی طراح صحنه و لباس، بیژن محتشم طراح چهر‌ه‌پردازی، پیمان حجازی مدیر تولید، سیاوش کردجان تدوینگر و صداگذار، کامران حجازی مدیر تدارکات و نیاز نجد مسئول روابط عمومی اشاره کرد.

پیش از این رحمانیان مجموعه‌های "نیمکت" و "توی گوش سالمم زمزمه کن" را برای شبکه اول سیما کارگردانی کرده است.

