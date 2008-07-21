"مسافرخانه سعادت" رحمانیان در مرحله ساخت موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این مجموعه نمایشی را گروهی از نویسندگان به سرپرستی رحمانیان نوشتند و داستان آن درباره رضا سعادت مدیر یک مسافرخانه است. در مسافرخانه او اتاقی وجود دارد که رضا آن را اتاق سعادت مینامد و هر بار با آمدن مسافران تازه به این مسافرخانه اتفاقی جالب در این مکان میافتد.
مجموعه اپیزودیک "مسافرخانه سعادت" برای گروه خانواده شبکه یک به تهیهکنندگی شهابالدین حجازی تولید میشود و علی عمرانی، هومن برقنورد، آشا محرابی، پرستو گلستانی، خسرو احمدی، افشین هاشمی، اشکان خطیبی، فروغ قجاملکی و رزیتا شیخعلیزاده در آن به ایفای نقش پرداختند. هم اکنون سیاوش کردجان مشغول صداگذاری است و صمدپور موسیقی متن را میسازد.
از عوامل مجموعه میتوان به اسدالله ایمن کارگردان تلویزیونی، جواد حمیدی صفا مدیر نورپردازی، محسن شاهابراهیمی طراح صحنه و لباس، بیژن محتشم طراح چهرهپردازی، پیمان حجازی مدیر تولید، سیاوش کردجان تدوینگر و صداگذار، کامران حجازی مدیر تدارکات و نیاز نجد مسئول روابط عمومی اشاره کرد.
پیش از این رحمانیان مجموعههای "نیمکت" و "توی گوش سالمم زمزمه کن" را برای شبکه اول سیما کارگردانی کرده است.
