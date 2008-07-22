استقبال بین المللی از نمایشگاه غذای حلال چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی منطقه نینگشیا دارای دو نمایشگاه اسلامی غذا و محصولات است که مقامات دولتی، تاجران، صنعتگران، اقتصاد دانهای بیش از 40 کشور و منطقه جهان را گردهم جمع کرده است .

این نمایشگاه و جشنواره که امسال برای سومین سال متوالی برگزار می شود از سوی کشورهای مالزی، تایلند، ایران، امارات و کویت مورد توجه قرار گرفته است.

منطقه خودمختار نینگشیا در سال 2006 در زمینه تأیید مواد غذایی اسلامی با مالزی و تایلند همکاری را آغاز کرد.

جمعیت مسلمانان جهان 5/1 میلیارد نفر تخمین زده شده و حجم تجارت محصولات اسلامی به 150 میلیارد دلار در سال رسیده است. نمایشگاه های نینگشیا نیز با هدف ترویج شرایط مناسب و فرصتهای گسترده برای فرآیند کشاورزی و غذای حلال برگزار شده است.

وزیر تجارت تایلند در گفتگو با نایب رئیس دولت محلی بانکوک گفت: این کشور راه های تازه ای برای بررسی پتانسیل محصولات کشاورزی خود در نمایشگاه نینگشیا یافته است.

تولید غذای حلال و محصولات اسلامی در این منطقه به صورت صنعتی در آمده که نیروی کار گسترده ای محصولات بسیاری را از طریق تولید انبوه با استانداردهای بین المللی ارائه می کنند.

نشریه اینترنتی چاینا دیلی تاریخ خاتمه این نمایشگاه و جشنواره محصولات اسلامی و غذای حلال مسلمانان در چین را اعلام نکرده است.