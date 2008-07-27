کراک عرصه را بر رقبا تنگ کرده است!

وقتی خبر بالا بودن مصرف کراک در ایران از سوی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تایید می شود باید نسبت به عواقب و عوارض مصرف مخدرهای صنعتی در جامعه به ویژه جوانان نگران شد و در پی راهکاری برای پیشگیری از بروز خطرات مصرف آن بود.

متاسفانه به رغم اینکه گفته می شود گرایش به سمت مخدرهای صنعتی در بین جوانان کاهش یافته است اما واقعیت امر این است که بازار این مخدرها در حال حاضر پر رونق و پرطرفدار است. زیرا، استفاده آسان و بدون دردسر مخدرهای صنعتی که اغلب به صورت قرص تهیه می شوند باعث شده که میل و گرایش به سمت آنها نیز افزایش یابد.

دکتر سعید صفاتیان مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد به کراک را مسئله اول اعتیاد در کشور که نیازمند توجه جدی همه ارگانهای کشور است توصیف کرده و در عین حال عنوان می کند که نمی‌توانیم الگوی خاصی برای درمان اعتیاد به کراک در کشور تعریف کنیم.

این در حالی است که دکتر اسماعیل احمدی مقدم دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با عنوان این مطلب که کراک همان هروئین خالص است بر درمان پذیر بودن اعتیاد به کراک با استفاده از متادون تاکید دارد.

از سوی دیگر، صفاتیان با اشاره به این مطلب که بسیاری از مراکز درمان اعتیاد در کشورمان بر موضوع درمان اعتیاد به کراک متمرکز شده اند، می گوید : 26 درصد معتادان کشور درگیر کراک هستند و این در حالی است که می ‌توان گفت کمتر از یک سال پیش تمرکز این مراکز بر روی مواد مخدر سنتی مصرفی در ایران یعنی تریاک و هروئین معطوف بود و این چرخش، لزوم افزایش سرعت ارگانهای درگیر در امر مبارزه با اعتیاد در کشور به ویژه نهادهای درمانی به نسبت سرعت مواد جدید اعتیادآور سخت از جمله کراک را نشان می ‌دهد.

بر اساس گزارشهای UNODC سالانه 500 هزار تن هروئین در افغانستان تولید می شود و این آمار با توجه به اینکه ایران به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر به سایر کشورها تلقی می شود می تواند هشدار جدی به مسئولان امر باشد تا بیش از پیش در زمینه گرایش جوانان به مخدرهای صنعتی به ویژه کراک حساسیت نشان دهند.

اثرات کوتاه‌ مدت کراک مشابه آمفتامین است ولی با مدت زمان کوتاهتر احساس افزایش انرژی، چابکی و سرخوشی را زیاد می ‌کند. از جمله اثرات آن پس از مصرف می توان به افزایش ضربان قلب، نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگی مردمک چشم، پریدگی رنگ، کاهش اشتها، تعرق شدید، تحریک و هیجان، بیقراری، لرزش به‌ خصوص در دست‌ها، توهمات شدید حسی، عدم هماهنگی حرکات، اغتشاش دماغی، گیجی، درد پا، فشار قفسه سینه، تهوع، تیرگی بینایی، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ، اشاره داشت.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کراک را همان هروئین خالص می داند اما گفته می شود که آنچه تحت عنوان کراک در داخل کشور به دست مصرف کننده می رسد با نوع اصلی کراک متفاوت است.

مصرف حتی یک بار کراک اعتیادآور است و این تفاوت اساسی کراک با قرص‌های اکستازی است که اگرچه در بلند مدت کشنده است اما اعتیاد با قدرت بالا ندارند. تبلیغات زیادی که شبانه‌ روزی علیه قرصهای اکستازی شده باعث شده که خطر کراک در سایه و پنهان باقی بماند. به طوری که نوجوانان نمی ‌دانند بدتر ازهروئین است، لذا وحشتی که از هروئین در وجود همگان است نسبت به کراک ندارند و اغلب خیال می ‌کنند کراک چیزی در حد قرص‌های روان‌گردان و اکستازی است.

بررسیها نشان می دهد 2 درصد جوانان سابقه مصرف تفننی کراک را دارند و این هشداری جدی برای جامعه محسوب می شود. از سوی دیگر، یک آسیب شناس اجتماعی معتقد است کراکهای موجود در کشور 150 برابر هروئین قدرت تخریبی بر فکر، مغز و اعصاب دارد و حتی منجر به مرگهای فجیع می شود.

در گذشته عوارض اعتیاد پس از 10 تا 15 سال در فرد نمایان می شد در حالی که مواد مخدر جدید مانند کراک در کمتر از یک سال فرد را زمینگیر می کند. شاید یکی از علتهای اصلی در زمینه گرایش به سمت کراک همسایگی ما با افغانستان باشد که طی دو سال گذشته تولید مواد مخدر خود را از 4 هزار تن به بیش از 8 هزار تن رسانده و این افزایش تولید سبب سرریز شدن حجم بالای مواد مخدر خالص مانند کراک به داخل کشور ما شده است.