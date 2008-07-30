تالاب "بوجاق" گیلان ؛ سایت مهم پرنده‌ نگری کشور

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این محیط طبیعى که در بخش بندرکیاشهر، حدود ۲۰کیلومترى آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان واقع شده است، از نظر کارشناسان و دست اندرکاران علوم طبیعى به دلیل برخوردارى از جاذبه هاى گردشگرى و زیست محیطى از عرصه هاى طبیعى منحصر به فرد کشور محسوب مى شود.

این منطقه با سه هزار و ۲۵۰ هکتار وسعت، تنها پارک ملى خشکى - دریایى ثبت شده در کشور است که از جنوب به بخشهاى بندر کیاشهر و زیباکنار، از غرب به رودخانه اوشمک، از شرق به ایستگاه رادیویى امیرکیاسر و از شمال به عمق شش مترى دریاى خزر در منطقه کیاشهر محدود شده است.

این پارک که یکى از زیبایى هاى طبیعى گیلان و کشور محسوب مى شود از مجموع وسعت سه هزار و ۲۵۰ هکتارى آن، ۱۶۰ هکتار داراى پوشش تالابى، یک هزار و ۶۰۰ هکتار محوطه دریایى و بقیه محیط خشکى است.

پارک ملى "بوجاق" که به عنوان "پارک ملى خشکى دریایى" به ثبت رسید در گذشته تنها به منطقه اى شکار ممنوع محدود مى شد و اکنون به عنوان یکى از مناطق مهم علمى، تحقیقاتى و تفریحى کشور و استان گیلان مطرح است که در صورت سرمایه گذارى هاى صحیح و ایجاد زیرساختهاى مناسب، زمینه بهره ورى از قابلیتهاى فراوان این عرصه طبیعى فراهم خواهد شد.

این پارک ملى در واقع مامنى امن و محیطى طبیعى براى زندگى بیش از ۱۰۰ گونه پرنده مهاجر است، روند مهاجرت پرندگان به این زیستگاه طى سالهاى اخیر افزایش یافته به گونه اى که این منطقه در زمستان سال گذشته شاهد فرود کم سابقه صدها هزار قطعه پرنده مهاجر از گونه هاى مختلف قو، درنا، غاز، گیلار، چنگر، فلامینگو، پرستوى دریایى و انواع پرندگان آبزى و کنارآبزى بود.

تالاب بوجاق علاوه بر میزبانى گونه هاى مختلف پرنده، زیستگاه بیش از ۵۰ گونه ماهى و آبزیان بومى و مهاجر است و از معدود زیستگاه هاى "فک خزرى" تنها پستاندار دریاى خزر است.

بوستان خشکى - دریایى بوجاق، دلتاى رودخانه سفیدرود را در قلب خود جاى داده است و این رودخانه پرجوش و خروش، خستگى صدها کیلومتر مسیر از کردستان تا دریاى خزر را در این منطقه از تن مى زداید و در گستره تالاب بوجاق آرام مى گیرد تا به این محیط طبیعى حیات و جاذبه بیشترى اهداء کند.

پارک ملى بوجاق، با وجود این همه قابلیت و جاذبه، کمتر مورد توجه گردشگران بوده است و جز چند آلونک و یک پل چوبى ارتباطى از هیچ امکان دیگرى برخوردار نیست.

مدیرکل محیط زیست گیلان دراین ارتباط گفت: پارک ملی بوجاق کیاشهر به لحاظ خشکی و دریایی بودن در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.

کامران زلفی نژاد بیان داشت: این پارک به دلیل ویژگی خشکی و دریایی پرندگان گوناگونی را به سمت خود می کشد.

وی گفت: عبور رودخانه سفیدرود از این پارک و قرار گرفتن در حاشیه دریایی خزر، وجود آبندانهای مختلف در حوزه پارک ملی بوجاق، هوایی معتدل و برنامه های حفاظتی محیط زیست پارک ملی خشکی دریایی کیاشهر به محل مناسبی برای زمستان گذارانی پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

زلفی نژاد اعلام کرد: این پارک به دلیل اکوسیستم وسیع، پرنده های آبزی، کنارآبزی و خشک زی را در خود جای داده است.

این مقام مسئول در محیط زیست گیلان بیان داشت: زیست گونه های مختلف پرندگان در این پارک موجب حضور گردشگران علاقه مند به طبیعت در پاک بوجاق و باعث رونق اکوتوریسم گردشگری طبیعی در این منطقه شده است.

زلفی نژاد همچنین با اعلام اینکه پارک ملی بوجاق، سایت مهم پرنده‌ نگری کشور معرفی شده است، یادآور شد: طبق سرشماری های انجام شده تاکنون بیش از 236گونه پرنده در این منطقه شناسایی شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در کل ایران حدود 520 گونه پرنده وجود دارد که بیش از 250 گونه یعنی بیش از نصف کل پرندگان ایران در استان گیلان زیست می کنند.