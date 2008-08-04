حقوق پزشکان عمومی شاغل در اورژانس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، عزیزالله حاج‌علیزاده با اعلام این خبر افزود: این افزایش حقوق به پیشنهاد و تاکید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای استفاده بهینه و تمام وقت از وجود پزشکان عمومی در مراکز اورژانس بیمارستانی، پیش بیمارستانی و مناطق محروم بوده است.

سرپرست دفتر مدیریت منابع انسانی افزود: با این توصیف حق‌الزحمه ماهیانه پزشکان با اعمال ضرایب مربوطه تا مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان قابل افزایش است.

به گفته حاج‌علیزاده ، با اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی میزان حق‌الزحمه پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی بر حسب ضریب محرومیت منطقه و جمعیت تحت پوشش افزایش داشته و زمینه جذب و ماندگاری نسبی آنان را فراهم نموده است ولی میزان اندک دریافتی پزشکان شاغال در اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز اورژانس بیمارستانهای مناطق محروم، همواره موجب عدم ماندگاری و نهایتا کمبود پزشک در این واحدها بوده است.

لازم به ذکر است، پیش از این، حقوق و مزایای مستمر ماهیانه پزشکان عمومی در کلیه مناطق کشور برای پزشکان پیمانی مبلغ 450 هزار تومان و مشمولین طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان مبلغ 320 هزار تومان بوده است.

