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۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۱

به پیشنهاد وزیر بهداشت؛

حقوق پزشکان عمومی شاغل در اورژانس افزایش یافت

سرپرست دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت گفت: حق‌الزحمه پزشکان عمومی در اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانها با مشارکت دادن آنها در طرح تمام وقتی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عزیزالله حاج‌علیزاده با اعلام این خبر افزود: این افزایش حقوق به پیشنهاد و تاکید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای استفاده بهینه و تمام وقت از وجود پزشکان عمومی در مراکز اورژانس بیمارستانی، پیش بیمارستانی و مناطق محروم بوده است.

سرپرست دفتر مدیریت منابع انسانی افزود: با این توصیف حق‌الزحمه ماهیانه پزشکان با اعمال ضرایب مربوطه تا مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان قابل افزایش است.

به گفته حاج‌علیزاده ، با اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی میزان حق‌الزحمه پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی بر حسب ضریب محرومیت منطقه و جمعیت تحت پوشش افزایش داشته و زمینه جذب و ماندگاری نسبی آنان را فراهم نموده است ولی میزان اندک دریافتی پزشکان شاغال در اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز اورژانس بیمارستانهای مناطق محروم، همواره موجب عدم ماندگاری و نهایتا کمبود پزشک در این واحدها بوده است.

لازم به ذکر است، پیش از این، حقوق و مزایای مستمر ماهیانه پزشکان عمومی در کلیه مناطق کشور برای پزشکان پیمانی مبلغ 450 هزار تومان و مشمولین طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان مبلغ 320 هزار تومان بوده است.

کد مطلب 727179

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