به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن "زورو" 20 مرداد ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم روایتگر قهرمانی به نام زورو است که نمی‌تواند شاهد ظلم به مردمش باشد. او در تاریکی شب با لباس مخصوص به یاری مردم می‌شتابد و از مردم بی‌پناه حمایت می‌کند و ...

فیلم سینمایی "حسنک" به کارگردانی مهستی بدیعی 21 مرداد ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم سال 1370 بر مبنای فیلمنامه سعید سلطانی و قدرت‌الله صلح‌میرزایی در ژانر کودکان ساخته شد. این فیلم روایتگر پسر خوب و مهربانی به نام حسنک است که در دهکده‌ای با پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگی می‌کند و ...

در فیلم سینمایی 83 دقیقه‌ای "حسنک" سعید شیخ‌زاده، توران قادری، تورج نصر، رشید اصلانی، جمشید رفیعی‌راد، علی واحدی، مهدی ابراهیمی و ... بازی می‌کنند. عوامل این پروژه عبارتند اصغر و محمد بانکی تهیه‌کننده، محمود کوشان مدیر فیلمبرداری، مهدی رجاییان تدوین، ایرج صفدری طراح صحنه و لباس، مسعود سلطانی آهنگساز و فاطمه جافری طراح گریم.

انیمیشن "جوجه کوچولو" 22 مرداد ساعت 13:30 روی آنتن شبکه تهران می‌رود. داستان این فیلم درباره جوجه فوق‌العاده باهوشی است که در روستا زندگی می‌کند. تا اینکه او تکه‌ای از سفینه فضایی را پیدا می‌کند، ولی هیچ‌کس حرف او را باور نمی‌کند و ...

انیمیشن "ماجراهای پیگلت" 23 مرداد ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این انیمیشن 75 دقیقه‌ای سال 2003 به کارگردانی فرانسیس گلباس ساخته شده و برایان هولفیلد و بن گلوک فیلمنامه و داستان این اثر را نوشته‌اند. این فیلم 21 مارس سال 2003 در آمریکا اکران شد و 23 میلیون دلار در آمریکا و 35 میلیون دلار در دنیا فروخت.

"ماجراهای پیگلت" محصول آمریکاست و صداپیشگانی چون جان فیدلر، جیم کامینگز، آندره استویکا، کت سوسی و نیکیتا هاپکینز در آن صحبت کرده‌اند. داستان درباره وینی پوه است که همراه دوستانش آماده می‌شوند تا کندو زنبورهای عسل را شکار کنند. هر کس وظیفه‌ای بر عهده می‌گیرد، غیر از پیگلت که همه فکر می‌کنند نمی‌تواند مفید واقع شود ...

انیمیشن "گنجینه چراغ گمشده" 24 مرداد ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این انیمیشن روایتگر سه بچه اردک است که به همراه عموی‌شان به گردش می‌روند. در آنجا با چراغ جادویی برخورد می‌کنند که می‌توانند آرزویی کنند و ...