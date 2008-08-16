  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۳

شورای اداری هرمزگان در جزیره هرمز تشکیل جلسه داد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: شورای اداری هرمزگان متشکل از دهها مدیرکل ادارات و دستگاههای استان با هدف بررسی مشکلات جزیره هرمز در این جزیره تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این جلسه استاندار هرمزگان با بررسی مشکلات متعدد مردم جزیره هرمز در حوزه های متعدد از جمله آموزش و پرورش، آب و برق و سواد آموزی، دستورات لازم جهت رفع محرومیت از این منطقه را صادر کرد.

عبدالعلی صاحب محمدی با اشاره به ظرفیتهای گسترده هرمز در بحث گردشگری بیان داشت: در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به هرمزگان، مصوبات ویژه ای جهت آبادانی این جزیره و توسعه صنعت گردشگری این منطقه صادر شد که با پیگیری مسئولان به زودی هرمز نیز از شرایط گذشته خود خارج و با وجود استعدادهای بی نظیر به شکوفایی خواهد رسید.

وی یاد و خاطره شهدای گرانقدر جزیره هرمز را گرامیداشت و گفت: این تعداد شهید به واسطه جمعیت یک منطقه و وسعت در کشور کم نظیر است و باید مسئولان همت کنند تا به مردمی که هرگاه کشور به وجود آنها نیازمند بوده از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند و خون پاک و مطهر خود را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده اند، با تمام توان خدمت کنند.

صاحب محمدی از مدیران خواست تا به هرمز نگاهی ویژه داشته و در جهت حل مشکلات اساسی و زیربنایی در منطقه اقدامات فوری انجام دهند.

جزیره هرمز، جزیره بیضی شکل به محیط شش هزار متر از توابع شهرستان قشم در آبهای خلیج فارس و در دهانه تنگه هرمز واقع است که به عنوان یکی از نزدیکترین جزایر در فاصله هشت کیلومتری تا سرزمین اصلی قرار دارد. 

کد مطلب 733589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها