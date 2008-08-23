وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "گزارش مریم" به دلیل بی‌علاقگی مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی به مشکلات زیادی خورد و آنها به دلیل بدهی فیلم قبلی‌ام "کویر مرگ" که اکران نشده بود، پروژه جدیدم را متوقف کردند.

براری در ادامه افزود: در "گزارش مریم" تنها بخش‌های مربوط به فلاش‌بک باقی مانده است و در صورت شروع مجدد فیلمبرداری به بازیگران نیاز نداریم. باید با سایر عوامل صحبت کنیم تا شرایط همکاری آنها فراهم شود.

گزارش مریم

کارگردان فیلم‌های "شهر در دست بچه‌ها" و "جهنم سبز" گفت: "گزارش مریم" به شورای تسهیلات فارابی رفته و به زودی برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. 90 درصد سکانس‌ها فیلمبرداری شده و امیدوارم با حل شدن مشکلات این فیلم را به پایان ببریم.

براری درباره حضور "روز باران" در جشنواره والنسیا در آبان‌ماه گفت: فیلم در چند جشنواره داخلی و خارجی روی پرده رفته و پارسال در جشنواره محیط زیست نمایش داده شد. "روز باران" به چند جشنواره دعوت شده که فعلا اکران آن در اسپانیا قطعی است.

وی ادامه داد: تهیه‌کننده این فیلم تلویزیون است و تمایل زیادی برای اکران آن ندارد. به این ترتیب احتمالا "روز باران" از تلویزیون پخش می‌شود. این فیلم در جشنواره بیست و یکم فیلم کودک و نوجوان همدان و جشنواره بیست و ششم فجر اکران شده است.