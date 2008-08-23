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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۵

براری "گزارش مریم" را دوباره کلید می‌زند

براری "گزارش مریم" را دوباره کلید می‌زند

اسماعیل براری قصد دارد فیلمبرداری 10 درصد باقیمانده از پروژه سینمایی ناتمام "گزارش مریم" را به زودی و بدون حضور بازیگران از سر بگیرد.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "گزارش مریم" به دلیل بی‌علاقگی مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی به مشکلات زیادی خورد و آنها به دلیل بدهی فیلم قبلی‌ام "کویر مرگ" که اکران نشده بود، پروژه جدیدم را متوقف کردند.

براری در ادامه افزود: در "گزارش مریم" تنها بخش‌های مربوط به فلاش‌بک باقی مانده است و در صورت شروع مجدد فیلمبرداری به بازیگران نیاز نداریم. باید با سایر عوامل صحبت کنیم تا شرایط همکاری آنها فراهم شود.

گزارش مریم

کارگردان فیلم‌های "شهر در دست بچه‌ها" و "جهنم سبز" گفت: "گزارش مریم" به شورای تسهیلات فارابی رفته و به زودی برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. 90 درصد سکانس‌ها فیلمبرداری شده و امیدوارم با حل شدن مشکلات این فیلم را به پایان ببریم.

براری درباره حضور "روز باران" در جشنواره والنسیا در آبان‌ماه گفت: فیلم در چند جشنواره داخلی و خارجی روی پرده رفته و پارسال در جشنواره محیط زیست نمایش داده شد. "روز باران" به چند جشنواره دعوت شده که فعلا اکران آن در اسپانیا قطعی است.

وی ادامه داد: تهیه‌کننده این فیلم تلویزیون است و تمایل زیادی برای اکران آن ندارد. به این ترتیب احتمالا "روز باران" از تلویزیون پخش می‌شود. این فیلم در جشنواره بیست و یکم فیلم کودک و نوجوان همدان و جشنواره بیست و ششم فجر اکران شده است.

کد مطلب 735504

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