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۹ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۵۳

" جاهد جهانشاهي " در گفت و گو با " مهر ":

خوشبختانه هنوز سكته مغزي نكرده ام

خوشبختانه هنوز سكته مغزي نكرده ام

حالم خوب است و براي انجام پاره اي از معاينات در بيمارستان بستري شده ام.

" جاهد جهانشاهي " مترجم و رييس انجمن منتقدان و نويسندگان و منتقدان خانه تئاتر در گفت و گويي با خبرنگار هنري " مهر در مورد علت بستري شدن خود در بيمارستان گفت: مدتي احساس درد داشتم كه با تشخيص پزشك معالج براي انجام آزمايشات پزشكي در بيمارستان بستري شدم.
وي با اشاره به انتشار خبري پيرامون سكته مغزي خود گفت: خوشبختانه مي بينيد كه با شما حرف مي زنم و سكته نكرده ام.
" جاهد جهانشاهي " از پركارترين مترجمين و منتقدين حوزه ادبيات و تئاتر است كه كتاب‌هاي فراواني را از زبان آلماني ترجمه كرده است. وي هم اكنون رئيس انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران است.

کد مطلب 74084

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