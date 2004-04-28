خوشبختانه هنوز سكته مغزي نكرده ام

" جاهد جهانشاهي " مترجم و رييس انجمن منتقدان و نويسندگان و منتقدان خانه تئاتر در گفت و گويي با خبرنگار هنري " مهر در مورد علت بستري شدن خود در بيمارستان گفت: مدتي احساس درد داشتم كه با تشخيص پزشك معالج براي انجام آزمايشات پزشكي در بيمارستان بستري شدم.

وي با اشاره به انتشار خبري پيرامون سكته مغزي خود گفت: خوشبختانه مي بينيد كه با شما حرف مي زنم و سكته نكرده ام.

" جاهد جهانشاهي " از پركارترين مترجمين و منتقدين حوزه ادبيات و تئاتر است كه كتاب‌هاي فراواني را از زبان آلماني ترجمه كرده است. وي هم اكنون رئيس انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران است.