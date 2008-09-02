حوزه های علمیه شهرستانها تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه علمیه قم با اعلام این خبر در نشست کارکنان و مدیران مرکز خدمات حوزه گفت : خدمتی که این مرکز و کارکنان آن انجام می‌دهند بسیار با ارزش و مورد عنایت خداوند است زیرا به مجموعه‌ای خدمت رسانی‌ می‌کنند که افراد آن از نظر تعهد، تدین و معنویت از افراد ممتاز جامعه هستند.

وی افزود: یکی از موسسات حوزه علمیه قم که مورد عنایت ویژه مقام معظم رهبری است، مرکز خدمات حوزه های علمیه است و مجموعه خدمت رسانی به حوزه و تمام روحانیون کشور و خانواده‌های آنان خدمت بسیار بالایی است.

مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به تقویت حوزه های علمیه شهرستانها گفت : طلاب حوزه های علمیه شهرستانها بعد از اتمام سطح یک برای ادامه تحصیل به حوزه استان خود خواهند آمد و بعد از اتمام تحصیل در استان مربوطه مشغول فعالیت‌های تبلیغی فرهنگی می شوند که با این کار از تراکم حوزه قم نیز کاسته خواهد شد.

آیت الله مقتدایی با اشاره به اینکه حوزه های اهل تسنن از تجهیزات قابل توجهی برخوردارند، حوزه های علمیه شیعی در شهرهای مرزی را فاقد تجهیزات دانست و افزود: تقویت حوزه های شهرستانها از استانهای مرزی شروع خواهد شد.