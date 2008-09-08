معافیت مدال آورندگان طلای المپیاد از کنکور/ برگزاری المپیاد جهانی نجوم2009 در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جمالی شب گذشته در مراسم پایانی دوره تابستانی المپیادهای علمی کشور گفت: 242 هزار دانش‌ آموز از سراسر کشور در مرحله اول المپیادهای علمی کشور در رشته‌ های شیمی، ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم، زیست‌ شناسی و ادبی شرکت کردند که از این تعداد 5 هزار و 300 نفر به مرحله دوم و در نهایت 280 برگزیده مرحله دوم به مدت 2 ماه و نیم در دوره ‌های تابستانی و کلاسهای تئوری و عملی باشگاه دانش‌ پژوهان جوان شرکت کردند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برندگان مدالهای طلای المپیاد از شرکت در کنکور معاف هستند. همچنین برندگان مدالهای نقره و برنز نیز از سهمیه 10 درصدی در ورود به دانشگاه استفاده می کنند.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان با بیان اینکه در سال جاری نتیجه خوبی را در مسابقات جهانی به دست آوردیم گفت : تیم ریاضی موفق به کسب مقام پنجم جهان، تیم نجوم مقام سوم جهان و در کل تیمهای ایران در سال جاری 23 مدال را در المپیادهای علمی جهانی به دست آوردند.

وی از برگزاری المپیاد نجوم سال 2009 در ایران خبر داد و گفت: با توجه به تجربه موفق ایران در برگزاری المپیاد فیزیک که در اصفهان برگزار شد، پیشنهاد برگزاری المپیاد سال 2009 نجوم در ایران ارائه که با موافقت مواجه شد.

جمالی گفت: کشور چین نیز از دختران دانش پژوه کشور ما برای شرکت در المپیاد دختران دعوت کرده است که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تلاش می شوند دانش پژوهان حضور بیشتری را در باشگاه پژوهشگران داشته باشند اظهار داشت: گروههای پژوهشی نیز در راستای رفع نیازهای موجود در صنعت با کمک دانش پژوهان و پیدا کردن جایگاه مناسبی برای آنها در باشگاه تشکیل می شود.

جمالی افزود: همچنین در راستای ورود دانش پژوهان به صنعت نیز تفاهم نامه ای با پارس خودرو منعقد شده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات باشگاه دانش پژوهان جوان اظهار داشت: طرح اصلاح اساسنامه باشگاه دانش پژوهان مدتی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است و در صورت تصویب ردیف مستقلی برای باشگاه در نظر گرفته می شود.