110میلیارد ریال برای بهینه سازی تجهیزات بهداشتی زنجان هزینه شده ‌است

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از این میزان 36 ‬میلیارد ریال مربوط به ‌مصوبات سفر رئیس‌ جمهوری و هیئت دولت به استان زنجان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت محوری به ‌جای درمان محوری از رویکردهای مهم دولت نهم در بخش بهداشت و درمان است ادامه داد: استان زنجان توانسته هم در زمینه ارتقا شاخصه های بهداشتی و هم فراهم کردن امکانات و تجهیزات پزشکی جزو استانهای موفق کشور باشد.

سروری زنجانی با اشاره به رشد شاخصهای بهداشتی و درمانی در این استان، اجرای طرحهای بیمه‌ روستایی و پزشک خانواده در دور افتاده ‌ترین نقاط روستایی کشور را از اقدامات اساسی انجام ‌شده در جهت ارتقای سلامت در این استان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان گفت: در حال حاضر تعداد 481 هزار و 849 نفر از جمعیت روستایی و همچنین جمعیت شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده هستند.

سروری زنجانی خاطرنشان کرد: این تعداد در واقع 100 درصد جمعیت مشمول طرح پزشک خانواده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 75 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری مجری برنامه پزشک خانواده هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان از همکاری 135 نفر پزشک خانواده و 98 ماما در اجرای برنامه پزشک خانواده در استان زنجان خبر داد و یادآور شد: 89 درصد جمعیت تحت پوشش دارای پرونده سلامت هستند.

سروری زنجانی همچنین با اشاره به نقش انسان سالم در توسعه و شکل دهی جامعه و تعریف مفهوم سلامت به دستاوردهای مهم وزارت بهداشت و درمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: تشکیل شبکه های بهداشت و درمان کشور که با گسترش پوشش خدمات و کاستن از بار بیماریها و مرگ، همچنین بهبود امید به زندگی و ارتقای سلامت، موفقیت بارزی داشته اند از دستاوردهای مهم انقلاب شکوهمند اسلامی است.