شهرستان بویراحمد، پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده شد

مسلم شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در یکی از شهرستانهای هر استان الزامی است که با در نظر گرفتن معیارها و شاخصهای تعیینشده، شهرستان بویراحمد برای این منظور انتخاب شد.
وی به وضعیت فعلی پزشک خانواده در استان اشاره کرد و افزود: جمعیت تحت پوشش استان ۷۹۱ هزار نفر است که از این تعداد، ۳۴۲ هزار نفر در روستاها و ۴۴۹ هزار نفر در شهرها ساکن هستند.
رئیس مرکز بهداشت استان بیان کرد: از ۸۰ مرکز بهداشتی فعال در استان، ۷ مرکز در شهرها و ۷۳ مرکز در مناطق روستایی مستقر هستند.
وی در ادامه به تعداد مراکز تحت پوشش برنامه پزشک خانواده اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر ۵۴ مرکز روستایی و ۱۹ مرکز شهری-روستایی تحت پوشش این برنامه هستند که از این تعداد، ۱۲ مرکز به صورت شبانهروزی خدمات ارائه میدهند.
شریفی چشمانداز این برنامه را «تحقق پوشش همگانی سلامت» از طریق توسعه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت عنوان کرد و گفت: از مهمترین اهداف این طرح میتوان به ارتقای سطح سلامت جامعه، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت با کیفیت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینههای سلامت، کاهش پرداخت از جیب و افزایش مسئولیتپذیری سیستم سلامت در قبال نیازهای جامعه اشاره کرد.
شریفی با اشاره به موانع پیشِ روی اجرای این طرح، افزود: برای اجرای موفق این طرح با چالشهای متعددی از جمله تأمین نیروی انسانی و تجهیزات لازم روبرو هستیم.
نظر شما