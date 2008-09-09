پنج پروژه آموزشی در آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد جواد جباری ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این پروژه ها شامل یک کانون پرورشی و چهار مدرسه است.

وی اضافه کرد: چهار پروژه مذکور نیز شامل دبیرستان دخترانه شاهد علامه امینی با 12کلاس، دبیرستان پسرانه 14کلاسه شاهد توحیدی 2، دبیرستان نوشادی با 14کلاس، مدرسه راهنمایی پسرانه شاهد، مدرسه شهدای احمد آباد با 12 کلاس و مدرسه 9 کلاسه فارابی قلات است.

مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک شیراز با بیان اینکه برخی از این دبیرستانها توسط خیرین مدرسه ساز و بقیه توسط نوسازی مدارس احداث شده، افزود: برای سال آینده نیز چندین پروژه برزگ آموزشی در دست اقدام داریم که شامل یک مجتمع بزرگ آموزشگاهی شامل سه آموزشگاه با ظرفیت هر کدام 15 کلاس، مجتمع غزال شامل دو آموزشگاه و مجتمع بهشتی شامل دو آموزشگاه است و امیدواریم برای سال آینده به بهره برداری برسد.

جباری همچنین با اشاره به نزدیکی به ایام بازگشایی مدارس و اقدامات ناحیه یک شیراز نیز بیان کرد: برای بازگشایی مدارس پروژه مهر را اجرا کردیم و بر این اساس دفترچه هایی تهیه و در آن حدود 40 درخواست از مدیران مدارس جهت مناسب سازی بسترها و آماده سازی امکانات برای ورود دانش آموزان مطرح شده است.

وی در این رابطه اظهار داشت: حدود 70 بازرس نیز انتخاب شده که از اول مهر ماه ضمن مراجعه به مدارس وضعیت هر آموزشگاه را بررسی کرده و در فرم های ارزیابی عملکرد به ان مجموعه امتیاز می دهند که مدارس با امتیاز بیشتر تشویق شده و به مدارس ضعیف تر نیز تذکرات لازم را ارائه خواهیم داد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز با اشاره به وضعیت کیفی و کمی آموزش در ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز عنوان کرد: ناحیه یک شیراز یکی از پرجمعیت ترین نواحی استان فارس محسوب شده و در سطح کشور در رتبه های اول تا سوم قرار دارد.

جباری تصریح کرد: در این ناحیه هم اکنون حدود 10هزار نفر دانش آموز تحصیل می کنند که از این تعداد 37هزار نفر در دوره ابتدایی، 25هزار نفر در دوره راهنمایی، دو هزار و 400 نفر در بخش هنرستان فنی و حرفه ای، چهار هزار و 100 نفر در هنرستان کار و دانش و پنج هزار نفر نیز در مقطع پیش دانشگاهی اعم از مدارس دولتی و غیر انتفاعی ناحیه مشغول به تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: از مجموع 100هزار نفر دانش آموز حدود 15هزار نفر در مدارس غیر انتفاعی و بقیه در مدارس دولتی ناحیه یک شیراز تحصیل می کنند ضمن اینکه امسال حدود هفت هزار و 200 نفر دانش آموز پایه ابتدایی داریم که در 240کلاس درس تحصیل خود را آغاز می کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز همچنین با بیان اینکه در این ناحیه نیز حدود پنج هزار و 200نفر شاغل بخش آموزشی وجود دارد، افزود: در مورد شمار مدارس نیز در حال حاضر 420مدرسه در ناحیه داریم که حدود 563 شیفت آموزشی فعالیت دارند.

وی همچنین متذکر شد: امسال به خاطر مسائلی نظیر ادغام و یا قدمت مدارس ناحیه حدود 9 آموزشگاه ما منحل می شود که جای آن را پنج آموزشگاه نامبرده خواهد گرفت.

جباری همچنین با اشاره به مسائل کیفی آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز نیز بیان کرد: در سال تحصیلی گذشته نسبت به سال تحصیلی قبل از آن با ارتقای سطح کیفی آموزشها، شاهد کاهش افت تحصیلی دانش آموزان بودیم و امیدواریم همچنان این روند ادامه یابد.

وی همچنین گفت: برای سال تحصیلی جدید در حوزه ثبت نام از فرزندان معلمان نیز ابتکار جدیدی را در پیش گرفتیم بدین صورت که ابتدا در مدارس فرهنگیان مبادرت به ثبت نام فرزندان معلمان کرده و در صورت داشتن ظرفیت دیگر دانش آموزان نیز ثبت نام شدند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز تاکید کرد: با این کار ضمن تکریم معلمان این ناحیه مشکلات ثبت نام فرزندان آنها نیز که در قبل با قرعه کشی و وجود مشکل همراه بود به حداقل رسید.