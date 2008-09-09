اظهار تمایل چند برند معتبر جهانی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع معادن ، محمود لیائی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان ما درحال مذاکره با نمایندگان این برندها در ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه تولید گوشی تلفن همراه همچنان از اولویتهای وزارت صنایع ومعادن محسوب می شود تصریح کرد: این امر در افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده نقش ویژه ای دارد.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن، در ادامه به ثبات تعرفه ‌واردات گوشی تلفن همراه به عنوان یک ضرورت برای حمایت از تولید داخل اشاره کرد وافزود: در حال حاضر تعرفه‌ واردات گوشی تلفن همراه به صورتCKD ،4 درصد ،SKD، 10درصد و CBU ،25 درصد است واین ارقام تا پایان سال ثابت می ماند.

لیائی همچنین افزود: در صورت ثبات تعرفه ها ، سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این صنعت پیدا می کنند.

وی میزان سرمایه گذاری انجام شده در زمینه تولید گوشی تلفن همراه را 140 میلیارد ریال وسرمایه در گردش آن را100 میلیارد ریال ذکر کرد .

لیائی با اشاره به تسهیلات وزارت صنایع ومعادن در زمینه تولید گوشی همراه داخلی تصریح کرد : 5 میلیارد دلار تسهیلات برای واحدهای صنعتی درنظر گرفته شده است که از این میزان مبلغ معینی به صنعت تولید گوشی تلفن همراه اختصاص می یابد.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن در ادامه ، با اشاره به بزرگترین مشکل تولید گوشی تلفن همراه افزود : در حال حاضر قاچاق گوشی تلفن همراه وارداتی از بزرگترین مشکلات محسوب می شود که تولید داخل را تحت الشعاع خود قرار داده است.

لیائی استفاده از هولوگرامهای هوشمند ونصب آن برروی گوشی وثبت شماره شناسایی هر گوشی را از راههایی ذکر کرد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی می توانند برای ردیابی گوشی های قاچاق مورد استفاده قرار دهند.

وی همچنین براجرای فعالیتهای تبلیغاتی واشاعه فرهنگ مناسب برای استفاده از تولید گوشی تلفن همراه داخلی تاکید کرد وگفت: کیفیت تولید گوشی داخلی مطابق با کیفیت و استانداردهای جهانی وارائه خدمات پس از فروش مناسب صورت می گیرد واین امر مستلزم اطلاع رسانی دقیق تری است.

لیائی خاطر نشان کرد : در حال حاضر توان تولید 30 درصد از بخش نرم افزاری گوشی تلفن همراه در داخل کشور وجود دارد وما از تولیدکنندگانی که خواهان سرمایه گذاری دراین زمینه باشند حمایت خواهیم کرد .