پیوستن به ناتو بهترین پاسخ به چالشهای اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتور یوشچنکو در گفتگویی با روزنامه فرانسوی لوموند ضمن تاریخی خواندن نشست اخیر سران اتحادیه اروپا درباره گرجستان که وی نیز در آن حضور داشت، از اقدامات روس ها در قفقاز ابراز نگرانی کرد.

وی ضمن اینکه روسیه را تهدیدی برای تمامیت ارضی اوکراین دانست، افزود: روسیه به برخی از ساکنان شبه جزیره اوکراینی "کریمه" گذرنامه های روسی داده است و این مسئله به معنای یک تهدید برای تمامیت ارضی کشورمان به شمار می رود.

یوشچنکو خاطرنشان کرد: پس از بحران گرجستان تنها راه تضمین استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین، پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

وی افزود: پیوستن ما به ناتو بهترین پاسخ به تمامی چالش های ماست و این به نفع ناتو نیز است تا صلح و ثبات به شرق هم کشیده شود. در این راستا، ما در انتظار نشانه مثبتی در اجلاس ماه دسامبر سازمان ناتو هستیم.

رئیس جمهوری اوکراین درباره بحران گرجستان اظهار داشت: زیر سئوال بردن حاکمیت ارضی گرجستان نشان از یک جنگ طولانی در منطقه دارد.

یوشچنکو همچنین آغاز دوباره یک جنگ سرد میان آمریکا و روسیه را درحال حاضر امکان پذیر ندانست. وی گفت: ما همیشه خواستار گفتگو با روسیه بوده و هستیم.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.