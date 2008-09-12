آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های دوم نماز جمعه تهران با اشاره به سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع)‌ گفت : نرمش قهرمانانه امام حسن (ع) همان تاثیری را داشت که قیام سالار شهیدان ابی عبدالله (ع) داشت.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت : دنیای استکبار می خواهد مردم ما را خسته کند.

وی ادامه داد: ما خبر دقیق داریم که دشمن به فشارهای اقتصادی بسیار دل بسته است و در اتحادیه اروپا و شورای امنیت معتقدند اگر قرار است ضربه ای بزنند ‌از این راه باید بزنند.

خاتمی عوامل بروز مشکلات اقتصادی را فشارهای بیرونی، ‌تحریمها و گرانیهای بین المللی توصیف کرد و گفت : گرانی بین المللی واقعیتی است که دنیا به آن اعتراف می کند و در همه جای دنیا هست.

امام جمعه موقت تهران همچنین سنگ‌اندازیها و کارشکنیها با وجود تلاشهای شبانه‌روزی دولت و مجلس را عامل دیگر بروز مشکلات اقتصادی در کشور توصیف کرد و گفت : امیدوارم که با بررسیهای دقیق مجلس و دولت بر روی لوایح و طرحها زمینه بروز تورم ایجاد نشود.

وی ادامه داد: شهادت می دهم که مسئولان کشور همگی در پی رفع مشکلات اقتصادی هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش علما و روحانیون در تاریخ مبارزات مردم منطقه و ایران، استقلال عراق را مدیون قیام علمای اسلام چون آیت الله شیرازی، شریعت اصفهانی،‌سید محمد کاظم یزدی و ... دانست.

خاتمی با تاکید بر لزوم حفظ حرمت علما و مراجع تصریح کرد : اهل قلم، جوانان و همه اقشار بیدار باشند که حرمت‌شکنی مراجع و علمای دین سرمایه‌سوزی است و این کار را انجام ندهند.

وی با انتقاد از برخی مواضع کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد جزایر سه گانه ایرانی با یادآوری سرنوشت حاکمانی چون محمدرضا پهلوی و صدام حسین به حکام این کشورها توصیه کرد : به جای دلدادگی به آمریکا ‌دوست ایران بشوید.

آیت الله سید احمد خاتمی خطاب به سران این کشورها خاطرنشان کرد: از زبان شما مردم به صراحت می‌گویم جزایر سه گانه ایران بوده، هست و تا ابد ایرانی خواهد ماند.

آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های اول نماز جمعه ‌ماه رمضان را فرصتی برای خود سازی و تمرین تقوی توصیف کرد و در مورد شرایط استجابت دعا نزد خدا گفت : اگر دل به جای دیگری غیر از خدا وصل باشد دعا مستجاب نمی شود و اصولا این دعا ‌دعای واقعی نیست.

وی با اشاره به فرارسیدن شبهای قدر گفت : رسیدن به مقام قرب خدا در گروی بیداری شب قدر است و ‌بیداری شب قدر مایه احیای روح است.