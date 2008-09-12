شهر با مشارکت شهروندان بهتر اداره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که دقایقی پیش در ستاد مرکزی سومین دوره انتخابات شورایاری های شهر تهران حاضر شده بود در جمع خبرنگاران افزود : حرکتی که امروز آغاز شد نتیجه تلاش های چندساله مدیریت شهری است و برای ما هم غیر قابل تصور است زیرا امروز وقتی یک ساعت پس از آغاز رای گیری در صندوق رای محله خودمان در منطقه 4 حاضر شدم حضور بسیار خوب مردم را دیدم که حتی از ساعات قبل از آغاز رای گیری در محل حاضر شده بودند.

وی ادامه داد : گزارشهای اخذ شده نشان از حضور چشمگیر شهروندان در انتخابات شورایاری دارد و حتی در چندین محله و صندوق با مشکل کمبود تعرفه موجه شده اند .

به گفته قالیباف اینها همه نشان می دهد که مردم ما به این حد از شناخت رسیده اند تا به هر میزان که ما مدیران و مسئولان به آنها اعتماد کنیم آنها پاسخ بیشتر و بهتری به ما می دهند .

وی سپس به سطح تحصیلات برخی از نامزدها اشاره کرد و گفت : وقتی لیست داوطلبان را نگاه می کردم فقط در یکی از مناطق که 500 نفر ثبت نام کرده بودند 150 نفر تحصیلات در مقطع دکتری داشتند و حدود 100 نفر هم در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد بودند. برخی چهره ها هم بیش از 20 سال سابقه اجرایی در کشور دارند و در وزارتخانه های مختلف ایفای نقش کرده اند.

شهردار تهران در ادامه گفت : این نشان می دهد اگر ما امورات را مخصوصا در شهرداری ها به خود مردم واگذار کنیم و آنها نقش جدی و اساسی داشته باشند حتما شهرها از این بهتر اداره خواهد شد.

وی با بیان اینکه شورایاریها در حل مشکلات مردم نقش موثری ایفا می کنند افزود : شورایاریها را قبول داریم و به آنها اعتماد داریم. در سالی که گذشت همه آنها یک سند برنامه ریزی برای محله خود نوشته بودند که ما یکسری از برنامه های محلات را به تصویب رساندیم و همه اقدامات بر اساس آن انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که همه مردم در بحث شورایاریها حضور خوب و فعالی دارند این است که مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر به این کار اعتقاد داشته و آن را باور دارند.