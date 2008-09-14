سفر 12 استاد و دانشجوی تاجیک به ایران برای یادگیری زبان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود و در آن متون نظم و نثر زبان فارسی، عرفان اسلامی، مرجع شناسی، دستور زبان فارسی و ... به دانش افزایان تاجیک آموزش داده می شود.

این دوره یکماهه تا دهم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین مراسم اختتامیه شصت و سومین دوره دانش افزایی مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار می شود.

62 استاد و دانشجویی که از 16 کشور جهان در این دوره شرکت کرده اند پیش از شرکت در مراسم اختتامیه در سفری تفریحی و با هدف آشنایی با فرهنگ مردم اصفهان عصر فردا (یکشنبه) عازم این شهر می شوند و سه شنبه همین هفته برای شرکت در مراسم اختتامیه به تهران باز خواهند گشت.

ملیت این افراد ایتالیایی، لهستانی، آلمانی، هندی، ترک، قزاق، قرقیزی، روس، اوکراینی، مجار، ارمنی، گرجی، بلاروس، آذربایجانی، پاکستانی، لبنانی و سوری است که در کمتر از یکماه دوره های مختلفی از جمله ایران شناسی، آموزش زبان فارسی، متون نظم و نثر کلاسیک فارسی، ادبیات معاصر فارسی و کلاسهای فوق برنامه را گذرانده اند.