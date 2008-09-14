مجموع منابع بانکی آذربایجان شرقی 42 هزار میلیارد ریال اعلام شد

سعید صالح ودادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: با افزایش سپرده گذاری از نیمه دوم سال جاری انتظار می رود بر منابع بانکهای استان نیز به تدریج افزوده شود.

وی اظهار داشت: با توجه به رونق بخش کشاورزی در منطقه، انتظار افزایش سپرده گذاری در بانکهای استان در نیمه دوم سال طبیعی است.

‌دبیر شورای هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی پیش بینی کرد: سپرده گذاری مردم در بانکها اسفندماه به بیشترین حد خود برسد.

ودادی با بیان اینکه ‌میزان سپرده گذاری در بانکهای آذربایجان شرقی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن 27 درصد رشد داشته است، اظهار امیدواری کرد: روند رو به رشد سپرده گذاری در بانکهای استان امسال نیز تداوم داشته باشد.