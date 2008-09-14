205 هزار دانش آموز بوشهری سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد دانش آموز هفت هزار و 418 نفر در مقطع آمادگی 84 هزار و70 دانش آموز در مقطع ابتدایی، 50 هزار دانش آموز در مقطع راهنمایی و 64 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل می شوند .

وی اظهار داشت: زمینه حضور تعداد دانش آموزان یاد شده در قالب 9 هزار و 582 کلاس درس و 15 هزار کادر آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی دراستان بوشهر فراهم شده است .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر شعار سال تحصیلی جدید را بهار صبر و شکوفایی، مهر رحمت و دانایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سایه این شعار دانش آموزانی فرهیخته و توانا را تربیت کنیم.

حاجی زاده بدون اشاره به زمان پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان استان بوشهر بیان داشت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در شش ماه اول امسال همه مطالبات فرهنگیان استان پرداخت شده است .

وی خاطرنشان کرد: جهت پرداخت مابقی مطالبات معوقه فرهنگیان استان در حال پیگیری هستیم .

رئیس آموزش وپرورش بوشهر با بیان اینکه 121 متقاضی کنکور این استان رتبه های یک تا سه رقمی کشور را در رشته های مختلف کسب کرده اند، گفت: بر اساس نتایج چهار نفر رتبه یک رقمی، 9 نفر دورقمی و 88 نفر رتبه سه رقمی کسب کردند که این نتایج نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد .