205 هزار دانش آموز بوشهری سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد دانش آموز هفت هزار و 418 نفر در مقطع آمادگی 84 هزار و70 دانش آموز در مقطع ابتدایی، 50 هزار دانش آموز در مقطع راهنمایی و 64 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل می شوند.
وی اظهار داشت: زمینه حضور تعداد دانش آموزان یاد شده در قالب 9 هزار و 582 کلاس درس و 15 هزار کادر آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی دراستان بوشهر فراهم شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر شعار سال تحصیلی جدید را بهار صبر و شکوفایی، مهر رحمت و دانایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سایه این شعار دانش آموزانی فرهیخته و توانا را تربیت کنیم.
حاجی زاده بدون اشاره به زمان پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان استان بوشهر بیان داشت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در شش ماه اول امسال همه مطالبات فرهنگیان استان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: جهت پرداخت مابقی مطالبات معوقه فرهنگیان استان در حال پیگیری هستیم.
رئیس آموزش وپرورش بوشهر با بیان اینکه 121 متقاضی کنکور این استان رتبه های یک تا سه رقمی کشور را در رشته های مختلف کسب کرده اند، گفت: بر اساس نتایج چهار نفر رتبه یک رقمی، 9 نفر دورقمی و 88 نفر رتبه سه رقمی کسب کردند که این نتایج نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.
حاجی زاده یادآور شد: در سال گذشته هیچ رتبه یک رقمی در استان بوشهر کسب نشد و تنها 11 نفر رتبه دو رقمی و 96 نفر نیز رتبه سه رقمی کسب کردند.
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