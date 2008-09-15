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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

کارگاههای ادبی هنری حوزه هنری آذربایجان غربی آغاز به کار کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: از ابتدای هفته جاری کارگاههای ادبی واحد آفرینشهای ادبیات در حوزه هنری استان با حضور علاقمندان به این رشته فعالیت خود را آغاز کرد.

پناه نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: نقد شعر، آموزش داستان نویسی وجلسات شعرخوانی از جمله برنامه هایی که هرهفته تا آخر سال جاری به صورت رایگان و بدون شرط سنی برگزار می شود.

وی، تولید آثار و نشریه های ادبی، هم اندیشی جوانان و پیشکسوتان و توجه به کشف و پرورش استعدادهای ناب از اهداف اجرای این کارگاهها عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این نهاد طی سالهای گذشته نیز اقدام به برگزاری کارگاههای ادبی کرده است که تولید چندین عنوان کتاب شعر و داستان و خاطره و نیز کسب عنوانهای برتر مختلف در جشنواره های استانی و کشوری از نتایج این کارگاهها است.

نجف زاده در ادامه از حضور چهار اثر هنری این نهاد در جشنواره فیلم رویش خبر داد و بیان داشت: فیلم های "رنگ و خاک" و" جاده سبز" به ترتیب اثر قاسم لطفی خواجه پاشا، رسول بانگین در بخش داستانی و"نمادها" اثر جمال دانا در بخش پویا نمایی و "هه وار وبیری " اثر کامران حوزه آقایی از حوزه هنری استان این آثار را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: چهارمین جشنواره سراسری فیلمهای کوتاه دینی رویش در سه بخش فیلم های مستند، داستانی و پویا نمایی از 7 تا 11 آبان ماه در مشهد برگزار می شود.

حوزه هنری آذربایجان غربی در سال گذشته با 11 عنوان فیلم کوتاه در سومین دوره این جشنواره حضور داشت.

کد مطلب 749821

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