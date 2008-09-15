کارگاههای ادبی هنری حوزه هنری آذربایجان غربی آغاز به کار کرد

پناه نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: نقد شعر، آموزش داستان نویسی وجلسات شعرخوانی از جمله برنامه هایی که هرهفته تا آخر سال جاری به صورت رایگان و بدون شرط سنی برگزار می شود.

وی، تولید آثار و نشریه های ادبی، هم اندیشی جوانان و پیشکسوتان و توجه به کشف و پرورش استعدادهای ناب از اهداف اجرای این کارگاهها عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این نهاد طی سالهای گذشته نیز اقدام به برگزاری کارگاههای ادبی کرده است که تولید چندین عنوان کتاب شعر و داستان و خاطره و نیز کسب عنوانهای برتر مختلف در جشنواره های استانی و کشوری از نتایج این کارگاهها است.

نجف زاده در ادامه از حضور چهار اثر هنری این نهاد در جشنواره فیلم رویش خبر داد و بیان داشت: فیلم های "رنگ و خاک" و" جاده سبز" به ترتیب اثر قاسم لطفی خواجه پاشا، رسول بانگین در بخش داستانی و"نمادها" اثر جمال دانا در بخش پویا نمایی و "هه وار وبیری " اثر کامران حوزه آقایی از حوزه هنری استان این آثار را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: چهارمین جشنواره سراسری فیلمهای کوتاه دینی رویش در سه بخش فیلم های مستند، داستانی و پویا نمایی از 7 تا 11 آبان ماه در مشهد برگزار می شود.

حوزه هنری آذربایجان غربی در سال گذشته با 11 عنوان فیلم کوتاه در سومین دوره این جشنواره حضور داشت.