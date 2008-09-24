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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

دانش آموزان با خودسازی معنوی با ناتوی فرهنگی مقابله می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش مازندران بسیج فرهنگی را از ضروریات مقابله با ناتوی فرهنگی دانست و گفت: ناتوی فرهنگی می خواهد با غلبه بر ارزشهای ما فرهنگ بیگانه را بر ما تحمیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی بعد از ظهر چهارشنبه جمع دانش آموزان دبیرستان کوثر ساری افزود: امروز نیازمند بسیج فرهنگی هستیم تا با طرح جدید نظام سلطه جهانی یعنی ناتوی فرهنگی مقابله کنیم .

وی اظهار داشت: ابرقدرتها با کمک وسایل، فناوری و اطلاعات و حتی امواج به راحتی در خانه های ما وارد می شوند و در صدد متزلزل کردند فرهنگ اصیل ما هستند.

موحدی با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی زمینه های آشفتگی هویت را برای جوانان فراهم می کند ارتقای بینش و آگاهی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی دانش آموزان را برای مقابله با آن ضروری دانست.

وی خاطرنشان کرد: پرورش روحیه تحقیق ، تفکر و ابتکار و خلاقیت به همراه تقویت ایمان و کسب معارف دینی لازمه پیشگیری از زمینه های انحراف و کجروی هاست .

مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش مازندران در پایان تصریح کرد: نسل جوان امروز ضمن تاسی از فرامین مقام معظم رهبری باید با تلاش علمی و خودسازی معنوی مسیر گذشتگان را تکمیل کند.
 

کد مطلب 754852

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