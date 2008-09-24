دانش آموزان با خودسازی معنوی با ناتوی فرهنگی مقابله می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی بعد از ظهر چهارشنبه جمع دانش آموزان دبیرستان کوثر ساری افزود: امروز نیازمند بسیج فرهنگی هستیم تا با طرح جدید نظام سلطه جهانی یعنی ناتوی فرهنگی مقابله کنیم .

وی اظهار داشت: ابرقدرتها با کمک وسایل، فناوری و اطلاعات و حتی امواج به راحتی در خانه های ما وارد می شوند و در صدد متزلزل کردند فرهنگ اصیل ما هستند.

موحدی با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی زمینه های آشفتگی هویت را برای جوانان فراهم می کند ارتقای بینش و آگاهی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی دانش آموزان را برای مقابله با آن ضروری دانست.

وی خاطرنشان کرد: پرورش روحیه تحقیق ، تفکر و ابتکار و خلاقیت به همراه تقویت ایمان و کسب معارف دینی لازمه پیشگیری از زمینه های انحراف و کجروی هاست .

مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش مازندران در پایان تصریح کرد: نسل جوان امروز ضمن تاسی از فرامین مقام معظم رهبری باید با تلاش علمی و خودسازی معنوی مسیر گذشتگان را تکمیل کند.



