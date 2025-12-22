صدور هشدار زرد هواشناسی؛ تشدید سامانه بارشی برف و باران در ۱۰ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشتادوششمین هشدار زرد هواشناسی، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور هشدار داد و اعلام کرد: روز سهشنبه (۲ دی) در غرب استانهای کردستان و کرمانشاه و روز چهارشنبه (۳ دی) در استانهای کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، شمال ایلام، شمال لرستان، مرکزی، البرز و تهران، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و پدیده مهگرفتگی پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، اثر مخاطره این سامانه شامل احتمال اختلال در ترددهای شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بهویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال آبگرفتگی معابر، مهگرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد شدید موقت و وقوع کولاک برف در مناطق برفگیر است.
سازمان هواشناسی در ادامه با صدور توصیههایی بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، بهویژه در ساعات شبانه و در مناطق سردسیر تأکید کرده و رانندگی با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی را ضروری دانسته است. همچنین عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی مورد تأکید قرار گرفته است.
این سازمان همچنین بر آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها و دستگاههای اجرایی برای برفروبی در جادهها و گردنههای برفگیر تأکید کرده و عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها را توصیه کرده است.
