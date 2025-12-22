  1. اقتصاد
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

صدور هشدار زرد هواشناسی؛ تشدید سامانه بارشی برف و باران در ۱۰ استان

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید سامانه بارش برف، باران، وزش باد شدید موقت و مه‌گرفتی تا روز چهارشنبه (۳ دی) در ۱۰ استان کشور هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشتادوششمین هشدار زرد هواشناسی، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور هشدار داد و اعلام کرد: روز سه‌شنبه (۲ دی) در غرب استان‌های کردستان و کرمانشاه و روز چهارشنبه (۳ دی) در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، شمال ایلام، شمال لرستان، مرکزی، البرز و تهران، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و پدیده مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، اثر مخاطره این سامانه شامل احتمال اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد شدید موقت و وقوع کولاک برف در مناطق برف‌گیر است.

سازمان هواشناسی در ادامه با صدور توصیه‌هایی بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در ساعات شبانه و در مناطق سردسیر تأکید کرده و رانندگی با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی را ضروری دانسته است. همچنین عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی مورد تأکید قرار گرفته است.

این سازمان همچنین بر آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای برف‌روبی در جاده‌ها و گردنه‌های برف‌گیر تأکید کرده و عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها را توصیه کرده است.

