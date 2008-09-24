به گزارش خبرنگار مهر، بی‌بی‌سی اعلام کرد فیلم 1972 کوپولا با بازی مارلون براندو و آل پاچینو در فهرست 500 فیلم برتر تاریخ سینما به انتخاب مجله امپایر در رده نخست قرار گرفت.

رده‌ دوم جدول از آن "مهاجمان صندوقچه گمشده" استیون اسپیلبرگ شد و "امپراتوری ضربه می‌زند" جرج لوکاس در رتبه سوم قرار گرفت. "رهایی از شاوشنک" فرانک دارابونت و "آرواره‌ها" اسپیلبرگ نیز رده‌های بعدی را از آن خود کردند.

"رفقای خوب" اسکورسیزی، "اینک آخر الزمان" کوپولا، "آواز در باران" جین کلی و استنلی دانن، "داستان عامه‌پسند" کوئنتین تارانتینو و "باشگاه مشت‌زنی" دیوید فینچر دیگر فیلم‌های صدر این فهرست هستند.

"شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان تنها فیلم قرن 21 است که در میان 20 اثر برتر فهرست قرار گرفته است. از شگفتی‌های فهرست مجله امپایر می‌توان به غیبت آثار کلاسیک "ایزی رایدر"، "آوای موسیقی" و فیلم برنده اسکار "شکسپیر عاشق" اشاره کرد.

"پرتغال کوکی" استنلی کوبریک (37) و "کازینو رویال" مارتین کمبل (57) تنها فیلم‌های بریتانیایی فهرست امپایر هستند که میان 100 فیلم اول فهرست قرار گرفته‌اند. "10" کیارستمی در فهرست 500 فیلم تاریخ سینما رده 447 را دارد.

"همشهری کین" اورسن ولز که معمولا در فهرست بهترین‌های تاریخ سینما اول است، از راهیابی به فهرست 10 فیلم اول بازماند. در نظرسنجی مجله امپایر بیش از 150 کارگردان از جمله کوئنتین تارانتینو و مایک لی و 50 منتقد نیز حضور داشتند.