طرح بنگاههای زود بازده طرحی ناکام بود

محمدرضا خباز، ‌مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استعفای مظاهری از بانک مرکزی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور گفت: اکثریت اقتصاددانان معتقد هستند که اگر آقای مظاهری نبود،‌ در شش ماهه نخست امسال تورم موجود با یک افزایش نجومی مواجه می شد و نقدینگی احتمالا به مرز 300 هزار میلیارد تومان می رسید.

وی افزود : آقای مظاهری با مقاومت سرسختانه و درستی که در مقابل زیاده خواهی های دستگاههای دولتی نمود، خدمت ماندگاری به اقتصاد کشور و نظام جمهوری اسلامی کرد که این خدمت و مقاومت در تاریخ اقتصاد ایران ثبت خواهد شد.

خباز با بیان اینکه طرح بنگاههای زودبازده یکی از اختلافات بین مظاهری و مسئولان دولت نهم بود،‌ گفت: حالا بعد از گذشت سه سال از اجرای طرح بنگاههای زوده بازده می توان به این موضوع اشاره کرد که طرح بنگاههای زوده بازده یک طرح ناکام بود و موفقیتی نداشت.

نماینده مردم کاشمر افزود : من برای شما مثالی می زنم، در یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی،‌22 نفر از یکی از بانکها 22 اعتبار زودبازده گرفتند که تراکتور و کمباین وارد کنند، گرچه پول به حساب شرکت های سازنده ریخته شد، ‌اما معلوم نیست که چرا حتی یک دستگاه کمباین یا تراکتور هم به کشور وارد نشد! مشت نمونه خروار است و تا جایی که من می دانم و در گزارش اخیر بانک مرکزی هم منعکس شده است، طرح بنگاههای زودبازده موفق نبود.

خباز گفت: ریشه ناکامی طرح بنگاههای زود بازده این است که عده ای در دولت معتقد هستند که برای خروج از شرایط رکود، فقط باید پول را وارد اقتصاد کرد،‌ در صورتی که مدیریت و تدبیر به مراتب مهم تر از پول و اعتبار برای بهبود شرایط اقتصادی موثر است.